Il vero Amore dura in eterno e lo sa bene Carmen Riccio, una mamma che ha sofferto moltissimo per la perdita del suo bimbo, ma che non ha permesso al dolore di addentrarsi in quella sofferenza che può rendere insensibili, fino a serrare il nostro cuore. Ed invero può accadere che, di fronte a dei lutti, siamo portati a non credere più a niente e a non amare più nemmeno la Vita.

Eppure il piccolo Mirko nel suo lettino, anche se sofferente, un giorno guardò dritto negli occhi di Carmen e le disse: “Se puoi mammina, aiuta i bimbi o chi è in difficoltà, affinché altri non possano soffrire come me“.

Parole quelle di un Angelo che lottava tra la vita e la morte a causa di una rara malattia, ma che, nonostante i suoi pochi anni, aveva compreso l’importanza della solidarietà e della vicinanza umana.

Ed ogni volta che Carmen parla del suo bimbo è come se un raggio di luce scendesse dal cielo…basta sentire la sua voce amorevole.

Lei ricorda Mirko con opere di bene, ma si pone in disparte e lo fa tramite una piccola Associazione che ha chiamato come lui e che lei stessa ha fondato e ne è la Presidente.

Mirko così vive ‘ancora’ e non in un mero ricordo.

Mirko sorride ogni volta che viene compiuto un bel gesto e Carmen, anche attraverso l’aiuto di chi vuole darle una mano per realizzare le donazioni, è come se agisse insieme a lui.

“Il due marzo è il giorno in cui è salito tra gli Angeli“, lei sussurra ed io, mentre l’ascolto, non posso che provare un’emozione d’Amore indescrivibile, la stessa che spero vi giunga attraverso semplici parole scritte.

Martedì 2 marzo, alle ore 11,00, dunque, a Torremaggiore (FG), in via Einaudi, 1, nei pressi della Brums, l’Associazione “Mirko Valerio Emanuele” donerà un defibrillatore. Tale lodevole iniziativa è stata resa possibile sia grazie all’intraprendenza di Carmen, che alla collaborazione della Conad e della Brums di Torremaggiore.

Entrambe le attività commerciali si sono date un gran da fare attraverso la vendita di prodotti, il cui ricavato ha aiutato Carmen a raggiungere la somma necessaria per l’acquisto del defibrillatore.

La Conad attraverso la vendita di un calendario al costo di due euro e la Brums invece, con una lotteria solidale tramite la vendita di un biglietto del costo di due euro e tra cui il primo estratto, sulla ruota di Bari, vincerà un buono spesa del valore di euro cinquanta, da spendere nella stessa rivendita.

L’evento del due marzo si intitola “DONA UN BATTITO“.

Vi è da aggiungere che l’Associazione “Mirko Valerio Emanuele” ha già compiuto in passato numerose donazioni, tra cui: un impianto di filodiffusione all’Hospice di Torremaggiore; un pulsossimetro al reparto di Pediatria dell’Ospedale di San Severo; un PC per i piccoli degenti del Possilipo di Napoli; un aspiratore in Africa; un defibrillatore installato presso l’ITC “Leccisotti” di Torremaggiore (ora con denominazione I.I.S.S. “Fiani-Leccisotti“); nel novembre del 2018 uno sgabello olandese per le partorienti al Reparto di Ostetricia ed un Monitor Fetale Gemellare al reparto di Ginecologia dell’Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo.

L’ultima donazione invece è stata quella di un saturimetro pediatrico al “Gaslini” di Genova.

Ma chi è Mirko?

Mirko è un bimbo, nato a Torremaggiore il 16.06.1996, affetto da una sindrome rarissima, la Pearson, (meno di una decina sono i casi in Europa), in cui ad essere ammalato non è il DNA dei cromosomi, ma quello dei mitocondri, ossia le “centrali elettriche” del nostro organismo e che producono tutta l’energia necessaria alle cellule per vivere.

Purtroppo poco dopo della sua nascita, il piccolo Mirko cominciò a mostrare i sintomi di una gravissima forma di anemia, a cui seguirono varie infezioni. Attraversò una lunga trafila di cure in diverse strutture, tra cui al “Gaslini” di Genova, dove gli venne diagnosticata la patologia.

Fino ad oggi non esistono cure in grado di debellare tale sindrome che è una malattia molto rara, evolutiva e con diagnosi infausta, non riconosciuta dallo Stato e per questo non tenuta in considerazione dalla ricerca ufficiale.

“Io e mio marito ci siamo documentati e ci siamo improvvisati ricercatori. Abbiamo sperato in un miracolo, ma il 2 Marzo del 2000, inesorabile, è arrivato il giorno più devastante: Mirko era volato in cielo. Tutto finiva… Tutto ricominciava. Allora ho deciso di costituire un’Associazione in ricordo del mio dolce amore Mirko e spero, così facendo, di aiutare tante altre persone che soffrono, non solo a causa di malattie, ma anche per povertà, per emarginazione e per tanti altri problemi. Solo così posso mantenere la promessa fatta al mio bambino, che è quella di aiutare chi soffre. LA VITA È BELLA, NONOSTANTE TUTTO, e bisogna viverla pienamente anche di fronte a tante difficoltà. So di poter fare del bene. Almeno ci provo…“.

E noi dolcissima Carmen saremo lì con te presenti, con tutte le precauzioni dovute alle norme anticovid.

Saremo insieme a te e Mirko, sicuri che il nostro piccolo potrà sorridere insieme ad altri eroi vicini a lui ed insieme anche a tutte quelle mamme che, del Vero Amore, ne hanno reso esempio di Vita.

A cura di Elisabetta Ciavarella, 14 febbraio 2021