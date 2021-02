La Roma sorpassa la Juventus

(lega serie a). Prezioso successo in chiave Champions della Roma che supera l’Udinese 3 – 0 all’Olimpico. Fonseca conferma Mayoral come terminale offensivo, con Dzeko ancora tenuto inizialmente in panchina, mentre Gotti si affida alla coppia d’attacco Deulofeu-Llorente.

I primi quarantacinque, di marca giallorossa, indirizzano il match, grazie alla doppietta realizzata da Veretout.

Il centrocampista va a segno già al 5′ con un colpo di testa su assist di Mancini, e raddoppia al 25′ con la sua specialità, il tiro libero dal dischetto.

Nel secondo tempo gli ospiti aumentano la pressione, ma un pò per l’imprecisione di Deulofeu, un pò per la bravura di Pau Lopez, il risultato non cambia fino al recupero, quando Pedro sigla il 3 – 0 con un tiro sotto l’incrocio. In classifica la squadra di Fonseca balza a 43 punti, a 6 dalla capolista sconfitta ieri dallo Spezia.