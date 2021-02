“La società che viviamo”. Vita emotiva e società di cura (II)

Le emozioni, il primato della vita emotiva nella relazione è messo a rischio dalla atomizzazione della società liquida.

La crisi sanitaria non è solo crisi, ma opportunità di crescita, consapevolezza e autoconsapevolezza. La crisi non è solo fragilità dell’umano, ma percezione della possibilità di cambiamento.

Cambiare si può, mettere al centro la persona, la relazione vuol dire farsi carico del prossimo, una società della cura, etica e capace non solo di curare, ma di prendersi cura dell’altro è non solo auspicabile, ma necessaria. Non trascurabile, ancora, è il ruolo della comunità come testimonianza alla generazione prossima nel proprio ruolo pedagogico, la comunità educante.

Ne parliamo oggi.