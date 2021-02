Lacarra: “Un Pd pugliese sempre più di donne e uomini, è una promessa”

“In queste ore leggo decine e decine di dichiarazioni circa la scarsa presenza femminile nell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Ci si interroga su responsabilità ed errori, a mio avviso perdendo di vista il vero punto della questione. Favorire la partecipazione e la presenza femminile nelle istituzioni è un impegno che non può essere circoscritto alla fase di formazione di un governo”.

Marco Lacarra, deputato e segretario regionale del Pd, risponde alle tante critiche che sono arrivate da parte delle donne di centrosinistra, appartenenti a comitati, associazioni femministe, che hanno espresso critiche riguardo alla composizione dell’esecutivo Draghi, non solo perché non ci sono donne del Pd, ma anche perché manca, per esempio, un ministro pugliese.

Lacarra imbastisce la sua risposta puntando sulla “politica del quotidiano, esulando dal governo, ed esaltando la Regione Puglia. “È invece un modo di pensare la politica- dice Lacarra- che va praticato ogni giorno, facendo seguire alle intenzioni le azioni conseguenti. Nella mia regione il Partito Democratico su questo non teme confronti”. Quindi fa riferimento alla segreteria regionale, “in cui i ruoli apicali sono ricoperti prevalentemente da donne”, all’impegno per l’introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale, alle 4 donne del Pd in consiglio regionale, alla prima donna presidente del consiglio, alla vittoria della sindaca di Andria.

“In queste ore in cui tutti hanno da dire qualcosa, mi voglio limitare a fare una promessa: quella di continuare a lavorare per costruire un partito che sia ogni giorno di più una comunità di donne e uomini. Perché in Puglia stiamo dimostrando che, soprattutto in questo ambito, i proclami e le dichiarazioni di intenti contano davvero poco se non sono seguiti dai fatti”.