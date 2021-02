(FONTE: RAI). Situazione sempre più critica sul fronte dell’emergenza. I posti a Malattie Infettive già stamattina erano pieni.

I malati del Basso Molise che affluiscono al San Timoteo, se hanno bisogno di ricovero, stazionano a medicina d’urgenza, che oggi pomeriggio era al collasso:

11 pazienti in attesa di trasferimento al Cardarelli, ma senza letti disponibili, si sono cercati i posti in altre regioni. Gli ospedali abruzzesi sono pieni, così due pazienti dovrebbero essere trasferiti in Puglia, uno a Foggia e uno a San Giovanni Rotondo.

Intanto continuano ad arrivare al San Timoteo persone con sintomi, in attesa di tampone sostano nell’area grigia. In corso l’unità di crisi tra Regione e Asrem. Donato Toma: “Stiamo cercando soluzioni per ampliare posti letto a malattie infettive”. Ma manca il personale. Ieri il presidente aveva annunciato di aver chiesto alla Ptrotezine Civile nazionale un bando d’urgenza per medici, infermieri e operatori sociosanitari. (fonte: Rai)