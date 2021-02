“Prudite de cule” (video fortemente goliardico in pieno tema carnevalesco)

Per sollevare gli animi in un momento così difficile che stiamo attraversando a causa della terribile pandemia che ci perseguita da un anno, in occasione del carnevale 2021, che non avrà luogo per giustificate e serie decisioni governative, con gli amici Francesco Granatiero e Michelino Catalano abbiamo voluto realizzare nel laboratorio artistico del maestro cartapestaio Matteo Trotta, un simpatico video sugli “imbarazzamenti viscerali” nel Sipontino dal titolo: “PrudIte de cule”.

Voce fuori campo nel video: F. Granatiero; alla tromba: M. Catalano.

PRUDITE DE CULE

Seccòme l’andiche decevene ca so cose da ninde,

nuje sepundine tenime cinghe tipe d’embarazzaminde.

U fite, a lòffe, u chjìreche, a còsche e u cuscone.

U fite, je rumandeche e suttile

e jèsse citte citte senza fe remure.

A loffe je tonne e chione

e chi la fè ji sembe na pescòne.

U chireche pote jesse forte o chiene,

a seconde sa mangete fefe o patene.

A coscke ji a reggine du cule,

pecchè a fanne tutte quande,

dottire, muffarde e puletecande,

bezzòche, masculine e femmene gravande.

E pe fernesce li cuscòne,

specie ai vicchje quanne i vone

tutt’attorne l’arje ‘ndròne.

Alla faccia da creanze,

pecchè so delure de panze,

se chiche june nellì fè,

‘ngià pegghgiesse m’avuta scusè,

so prudite de cule

e n’ji nge potene fermè !.

Carnevale 1980- FRANCO RINALDI

SCORREGGE (Modi dire nel vernacolo sipontino)

Trombe de cule salute de curpe !

Quanne u cule fe fraiasse u dottore stè all’aspasse!

Quanne u cule mona vinde u spezzjéle c’iannette i dinde!

‘Mbère cule quanne stè sule!

Stè nu moneche mbreggiòne ca vola assì…!

Sfuche cule ca ne lua sapì nesciune!

Uagliò currende au monde!

Megghje na mala crianze ca nu delore de panze!

Vocche e cule ne li ferme nesciune!