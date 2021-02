Bari, 14 febbraio 2021. Il governo Draghi ha il record di ministri originari del Nord. Sembra quasi una “vendetta” nei confronti dell’esecutivo Conte, che invece era a trazione meridionale.

Questo preoccupa molto una formazione come la nostra, sospinta dalla vitalità dei territori e radicata molto anche nell’Italia centromeridionale: il ritorno in maggioranza di esponenti ex secessionisti alimenta il sospetto che si sia scelto di contrapporre alcuni blocchi territoriali ad altri, minando la coesione necessaria alla ripartenza dell’Italia.

Una coalizione che, accanto a grandi personalità come Cartabia, Cingolani, Colao, Giovannini, pretende di tenere insieme Lega e Pd, Italia Viva e 5 Stelle, Leu e Forza Italia, non dà garanzie di stabilità. E i Comuni hanno bisogno come il pane di un quadro politico certo e duraturo su cui contare per programmare interventi e opere a lungo respiro.