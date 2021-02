Rosa Maria Coppolecchia in gara per il I trofeo nazionale “miglior lady chef professionista”

La manfredoniana Rosa Maria Coppolecchia, “Lady Chef Manfredonia“, in gara per il primo trofeo nazionale per miglior lady chef professionista 2021.

Rosa Maria Coppolecchia nasce e vive a Manfredonia nella Puglia Imperiale di matrice federiciana. Matura la sua inclinazione tra le braccia della nonna materna che la istruisce sin da piccina sulle materie prime e modo di impiego in cucina secondo tradizione. Sempre curiosa ed attenta affina le sue interpretazioni acquisendo tecniche nella scuola e nell’ambiente lavorativo dove comprende anche la sua capacità organizzativa da Chef.