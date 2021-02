Foggia, 14 febbraio 2021. Pericolo ghiaccio da stasera a lunedì 15 febbraio in tutto il sub appennino dauno meridionale. Le temperature saranno ampiamente inferiori allo zero gradi centigradi. Secondo i meteorologi, quella di oggi dovrebbe essere la giornata più critica dell’ondata di maltempo che sta interessando buona parte dell’Italia.

La nevicata, caduta nella giornata di ieri e protrattasi copiosa fino alle prime ore dell’alba, ha riversato sul comprensorio dai 25 ai 40 centimetri di neve, con le inevitabili conseguenze che un fenomeno di tale portata comporta soprattutto a causa delle forti raffiche di vento. Non si segnalano, tuttavia, criticità alla circolazione stradale provinciale: le principali arterie sono normalmente percorribili con pneumatici e catene da neve.

A Monteleone di Puglia, il comune più alto della Regione Puglia, con i suoi 842 mt. S.l.m., l’Amministrazione Comunale si è attivata inviando nelle strade comunali e interpoderali un bobcat, diversi trattori muniti di pala meccanica e diverse unità della locale associazione di volontariato della protezione civile Cisa.

La pulizia immediata delle arterie stradali comunali e dei marciapiedi ha garantito nel comune “più alto e ventilato” della Regione Puglia il flusso dei veicoli e dei pedoni.

Le gelate e le temperature siberiane mettono a repentaglio le colture agricole in tutta l’area. Resta forte (livello 4 e 5) il pericolo delle valanghe a causa delle pioggia abbattutesi nell’ultimo periodo. A seguito delle nevicate diversi Sindaci hanno disposto, con apposita ordinanza contingibile e urgente, la sospensione delle attività’ didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle giornate di lunedì 15 e di martedì 16 febbraio.