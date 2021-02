Vaccino Covid ASL Foggia: la prenotazione per odontoiatri e collaboratori scade lunedì 16 febbraio

Nota stampa URGENTE a cura di AIO Foggia Associazione Italiana Odontoiatri, Sezione provinciale di Foggia

Foggia, 12 febbraio 2021

Alla c.a. dei colleghi Odontoiatri liberi professionisti, dei loro dipendenti ASO e dei collaboratori operatori sanitari ad essi correlati (igienisti e odontotecnici) di Foggia e provincia.

Si rende noto che, a causa del problema informatico che ha visti persi gran parte dei nominativi registrati sul FORM della Regione a fine gennaio per la prenotazione alla vaccinazione anti-Covid, la sezione AIO di Foggia si è messa a disposizione della ASL locale per aiutare nel recupero dei dati smarriti e per contattare, tramite il proprio database, la maggior parte dei colleghi di Foggia e provincia. In pochi giorni siamo riusciti a far prenotare centinaia di operatori sanitari afferenti all’odontoiatria.

Lunedì 16 FEBBRAIO scadono le prenotazioni: è importante, quindi, per chi non fosse stato ancora contattato dalla ASL per l’appuntamento alla somministrazione del vaccino, inviare immediatamente un messaggio WhatsApp (no telefonate ed SMS) al numero di AIO Foggia 351.995 5633.

Sempre attivi quando serve. Il Presidente dr. Ettore Gaudiosi