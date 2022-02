Arriva Zelus, la cimice assassina: la nuova arma contro la Xylella

(ANSA) – BARI, 14 FEB – Una cimice potrebbe debellare la cosiddetta sputacchina, l’insetto vettore del batterio Xylella fastidiosa, killer degli ulivi pugliesi.

Lo indica lo studio di Francesco Porcelli, entomologo e docente del dipartimento di Scienze del suolo dell’Università di Bari, pubblicato sulla rivista Insects.

“Contro la sputacchina arriva Zelus, la cimice assassina – si legge in una nota – che frequenta le piante infestate anche se imbrattate dall’appiccicosa melata perché sa che lì si nascondono le sue prede e aspetta l’arrivo della sputacchina”.

Lo studio, con prove in laboratorio, mette anche in evidenza come la cimice Zelus non ami predare l’ape mellifera e non sia “un fitofago parassita delle piante”, e dunque l’ecosistema non subirebbe alcuna importante variazione dalla sua introduzione. (ANSA)