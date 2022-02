Ginecologo “porcone”, 16 presunte vittime racconteranno abusi davanti a gip

Bari, 14/02/2022 – (norbanoline) Racconteranno davanti ad un giudice gli abusi sessuali subiti durante le visite ginecologiche le 16 donne presunte vittime del medico barese Giovanni Miniello,

agli arresti domiciliari dal 30 novembre scorso per violenza sessuale su due pazienti. Dopo l’arresto, alle prime 4 denunce se ne sono aggiunte altre 12. Le donne hanno raccontato agli investigatori di essere state molestate dal medico e di aver ricevuto proposte di rapporti sessuali come cura per il papilloma virus e per prevenire il tumore dell’utero.

Complessivamente le testimonianze raccolte dai magistrati sono 16. Il procuratore Roberto Rossi, l’aggiunto Giuseppe Maralfa e le pm Larissa Catella e Grazia Errede hanno formalizzato 29 capi d’accusa, relativi a episodi di violenza sessuale, di tentata violenza e di lesioni aggravate per aver causato alle pazienti un “disturbo da stress post traumatico”. (norbanoline)