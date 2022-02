I sindaci si aumentano lo stipendio, l’ha stabilito la legge di bilancio

Statoquotidiano.it, 14 febbraio 2022. La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre scorso prevede un incremento delle indennità di funzione dei sindaci. L’aumento, in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, avviene sulla base del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi

mensili).

A cascata, aumento delle indennità di funzione per vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali gradualmente a partire da quest’anno per andare a regime nel 2024.

Lo “stipendio” aumenta del 100% per i sindaci metropolitani, dell’80% per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

70% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti, 45% per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e così di seguito fino al 16% per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. (vedi tabella allegata del sole24h)

L’applicazione delle misure delle indennità è effettuata direttamente dal dirigente competente, mediante l’adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge.

Aumenta anche il gettone di presenza dei consiglieri, se fino al 2021 in un comune con oltre 50mila abitanti un consigliere percepiva un’indennità di 750 euro con la trattenuta più bassa, entro il 2024 l’indennità arriva a mille euro. Nel caso di un comune commissariato, il commissario è il sindaco, i subcommissari sono gli assessori.

La determina è stata già approvata dal Comune di Cerignola, aumento del 22% per il 2022, del 36% nel 2023 fino al 45% nel 2024. In attesa di approvazione nel Comune di S. Severo e Manfredonia nell’ambito dei Comuni sopra i 50mila abitanti.