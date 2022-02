Il rogo di Siponto in Francia: “La quarta mafia imperversa nel nord della Puglia”

Manfredonia (Foggia), 14/02/2022 – “La quarta mafia imperversa nel nord della Puglia, una regione nel sud del Paese. Questa nuova mafia è anche soprannominata la “quarta” perché nata dopo Cosa Nostra in Sicilia, la Camorra in Campania e la N’drangheta in Calabria”. Così riporta un articolo di France Inter, una delle maggiori radio pubbliche francesi e parte di Radio France.

“Dall’inizio dell’anno la Quarta ha piazzato una quindicina di bombe nella provincia. Il gruppo è sempre più organizzato.

Metodi ultraviolenti

La quarta mafia ha “qualcosa di primitivo”, secondo Antonio Laronga, sostituto procuratore di Foggia, paese distante una quarantina di chilometri.

Queste mafie usano ancora metodi ultraviolenti: attentati, bombe. Uccidono: quando necessario, commettono crimini violenti!

Sulla spiaggia di Manfredonia, in riva al mare Adriatico, splende il sole, ma arrivando davanti all’Ultima spiaggia lo spettacolo è meno bello. Il titolare del locale, Dario Melillo: “Davanti ai nostri occhi c’è quel che resta del bar ristorante che apriamo d’estate per i nostri clienti. Non c’è niente da dire. Hanno distrutto tutto!” Cammina su pezzi di legno fumante e piatti rotti. La mafia ha senza dubbi toccato Dario, ma tutto il territorio è nel mirino”.