Incidente sul Gargano, auto precipita in una scarpata: 3 feriti

(Gazzetta del Sud) 10 febbraio 2022 – È successo sulla strada Provinciale 48 che collega, sul Gargano, le cittadine di San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. Un auto, con a bordo tre persone dello stesso nucleo familiare, per cause ancora da accertare, è finita in una scarpata. Sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, di un paio di ambulanze del 118 ed un paio di mezzi dei vigili del fuoco.

I rilievi sono affidati ai carabinieri che, pare, abbiano constatato come l’incidente è stato autonomo e non ha coinvolto nessun altro mezzo.

I tre feriti, appartenenti tutte allo stesso nucleo familiare, sono stati affidati alle cure dagli operatori dell’elisoccorso che li hanno trasportato presso l’ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo. Le loro condizioni non sono particolarmente gravi. (Gazzetta del Sud)