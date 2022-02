Luci di San Valentino in via Lecce, i commercianti: "In ricordo di Camilla"

Statoquotidiano.it, Foggia, 14 febbraio 2022 – Luminarie a forma di cuore per celebrare San Valentino, ma con un pensiero rivolto ad una giovane ragazza che ci ha lasciato troppo presto.

È questa la bella iniziativa intrapresa dai commercianti di Via Lecce e Via Perrone, con la volontà di celebrare la ricorrenza dedicata agli innamorati, ricordando Camilla Di Pumpo, giovane innamorata della vita e vittima innocente. Dei cuori luminosi caratterizzano la nota via commerciale foggiana, e idealmente tra questi cuori c’è la stella di Camilla.

Gli esercenti da anni partecipano attivamente alla valorizzazione della zona con iniziative positive, ma quest’anno la festa di San Valentino ha assunto un valore speciale.

“Quest’anno le nostre luminarie di San Valentino sono dedicate a Camilla di Pumpo e a tutte le vittime della strada”, sottolinea il titolare di Zeno Negozi e promotore dell’iniziativa a Statoquotidiano.it, poi aggiunge:

“Ricordiamo in particolare Camilla, la ragazza tragicamente scomparsa a seguito dell’incidente stradale di cui tutti sappiamo. Conosciamo la famiglia ed è stata veramente una notizia terribile. Abbiamo parlato tra di noi e si è deciso che quest’anno fosse ricordata come una stella tra i cuori di Via Lecce. Le attività della zona si stringono attorno alla famiglia Di Pumpo in questo momento difficile”

“La clientela risponde bene all’iniziativa che viene portata avanti da Zeno da ben 8 anni, con l’aiuto dei negozianti che partecipano con entusiasmo. Ringraziamo come ogni anno la ditta Eliseo Sabatino Luminarie per l’ottimo servizio”, conclude l’esercente.

Sono diverse le attività della zona che partecipano attivamente a questo tipo di iniziative durante l’anno, che vedono Zeno Negozi come promotore: Barkley Pub, Fabio Falco Parrucchieri, Pastificio Pugliese, Centro Snai via Perrone, Enrica Estetica, Il giardino fiori Partipilo

Città di Mare da Enzo, Vision Ottica,

Beauty&More di Federica Sabatino,

Tappezzeria Forcella, Bar la Rocca,

Hair Glamour Parrucchieri di Nardacchione Marianna,

Chabby Chic di Giusy Buononato,

Bollicine, Gattullo Profumerie di Marco Gattullo, Cosmano Sport.

A cura di Gianluigi Cutillo, 14 febbraio 2022

Fotogallery: