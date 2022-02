Manifesti per Camilla di Pumpo in città, la rete condanna o condivide

Statoquotidiano.it, 14 febbario 2022. Sono comparsi stamattina per le vie di Foggia dei manifesti che ricordano Camilla Di Pumpo, deceduta in seguito al terribile incidente stradale all’angolo fra via Matteotti e via Urbano. È stato l’avvocato Michele Vaira a esprimere sui social tutto il suo disappunto per l’iniziativa postandone, in un’unica foto, il contenuto (nella foto di copertina).

In rete si sono immediatamente formati due gruppi di opinione, chi ritiene sia sbagliato “strumentalizzare” la vicenda – nella convinzione che di questo si tratti di fronte a una vicenda che, oltre al dolore delle persone care a Camilla, ha ferito tutta la città- e chi, come l’autore degli stessi manifesti, ha lanciato la sua controreplica.

Per Vaira (ma per tanti altri che hanno condiviso il suo commento) si tratta di una “baracconata offensiva” per la ragazza e la sua famiglia; per l’autore Segio Maddalena le cose stanno diversamente.

“Strumentalizzazione, demagogia, ricerca di voti ed altre amenità del genere?” commenta Maddalena a proposito delle deduzioni che sono emerse in rete. Sottolinea che si tratta di “risveglio delle coscienze” mentre minimizzare costituisce “la roccaforte di questo territorio che non sa fare, non vuole fare e non vuole far fare”. E conclude: “Ho investito solo soldi miei, la politica non mi vedrà mai schierato o candidato”.