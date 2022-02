Melillo a Franceinfo: “Tra le macerie solo il vescovo è venuto a trovarmi”

Manfredonia (Foggia), 14/02/2022 – (franceinfo) Domenica 23 gennaio, a fine giornata, tutto è bruciato: qualche pezzo di legno sta ancora fumando, sulla pila di piatti rotti.

Per Dario Melillo, dietro questo attentato, c’è la criminalità organizzata: “Non immaginavamo che si sarebbero spinti a tanto, sospira Dario Melillo. Eravamo abituati a furti, scassi che abbiamo denunciato subito. Ma ecco, è un atto di intimidazione! Il danno è enorme per noi, ma è anche l’intero territorio ad essere preso di mira secondo me…”

“Un atto di tale portata è intimidatorio per chi gestisce i propri affari in modo corretto e sano: così facendo, ti tagliano davvero le gambe!” Dario Melillo a franceinfo

Dario Melillo ricostruirà, assicura, ma avrebbe apprezzato anche che le autorità fossero più state presenti. L’unico che è venuto a trovarlo in mezzo alle macerie è il vescovo di Manfredonia. Il vicario episcopale riceve la redazione di franceinfo nella sua chiesa e come il suo vescovo don Salvatore Miscio, non esita a nominare la mafia, perché l’omerta finisca. Ne parla anche con i più piccoli.

L’affiliazione passa anche attraverso la religione

Don Salvatore ricorda un episodio significativo per il suo vescovo appena nominato.

Don Salvatore Miscio nella sua chiesa di Manfredonia dove non esita a nominare la mafia. (BRUCE DE GALZAIN / RADIO FRANCIA)

Siamo nel 2018, dona il sacramento della cresima a diversi giovani di circa dodici anni: «Si è accorto che tra tutti i giovani che dovevano ricevere il sacramento, spiega don Salvatore Miscio, una buona parte aveva lo stesso padrino. Quando ha chiesto perché, gli è stato fatto capire che quella persona era una persona importante nella comunità, ma l’anno successivo è stato ucciso in un regolamento interno di conti tra mafiosi e così, nostro malgrado, abbiamo capito che l’appartenenza alla mafia poteva passare anche attraverso i sacramenti…” Questi episodi sono rari e poco radicati nella cultura, come può essere il caso in altre regioni dove le mafie sono presenti da molto più tempo. (franceinfo)