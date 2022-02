“Satira Stato Quotidiano”: mandaci la tua vignetta satirica

La satira non è materia nuova, non è una moda che viene e che va in base alle epoche.

La Satira era una donna molto bella, la più onesta delle figlie di Filipio, signore di Pasquinatea. La sua onestà era così forte che pretendeva dai potenti del suo territorio che facessero propria questa virtù. I potenti erano sì, onesti, ma solo di facciata. La mattina predicavano bene e la notte razzolavano male. Ma la furbizia e l’irriverenza di Satira erano pari alla sua bellezza e alla sua onestà. Quando sapeva di un gesto disonesto, di un’azione buia, soleva appendere cartelli in ogni angolo della terra di suo padre, recanti beffe e caricature dei potenti, raccontando la verità e insinuando il dubbio. Il più potente, nonché più disonesto di tutti, Anentimo, chiese a Satira di sposarlo e di utilizzare le sue capacità al suo servizio, ma ella rifiutò. Fu così che i disonesti pregarono gli dei, offrendo molti sacrifici, affinché ponessero fine alle azioni di Satira, che ormai li stava rovinando. Ma gli dei, nella loro saggezza, diedero a Satira il dono dell’immortalità, col compito di sbeffeggiare i potenti disonesti del mondo e insegnare la sua arte a coloro che avevano il coraggio, l’onestà e l’umorismo per sbeffeggiarli. Gli dei fecero anche sì che gli onesti la potessero vedere come per ciò che era, una giovane e bellissima donna, mentre ai disonesti sarebbe apparsa una vecchia brutta e dalla voce stridula, che li avrebbe fatti impazzire.

È con questa piccola leggenda che Stato Quotidiano, in vista di importanti novità, ha deciso di indire il Satira Stato Quotidiano, contest rivolto a chi sa essere onesto, irriverente e con buone capacità di disegno. Inviateci le vostre vignette a esclusivo tema satirico, politico e non politico, nazionale, locale e internazionale, all’indirizzo satirastatoquotidiano@gmail.com. Le vignette più belle saranno pubblicate sul sito statoquotidiano.it e sulle nostre pagine social. I lettori, una volta a settimana, voteranno la vignetta più bella tra quelle pubblicate.

“La satira è un’espressione che è nata proprio in conseguenza di pressioni, di dolore, di prevaricazione, cioè è un momento di rifiuto di certe regole, di certi atteggiamenti: liberatorio in quanto distrugge la possibilità di certi canoni che intruppano la gente.” Dario Fo