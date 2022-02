Vico del Gargano, 14 febbraio 2022 – Incidente stradale poco fa all’incrocio tra via A. Ricci e via P. Scrocco a Foggia.

Forse per una mancata precedenza, sono entrate in collisione una Fiat ed una Tata. Dopo l’urto, la Tata ha terminato la sua corsa contro un palo della segnaletica stradale. Tre i feriti tutti giovanissimi trasportati al pronto soccorso. Non si conoscono le loro condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Foto di Enzo Maizzi