Tagliati 17 ulivi nel Foggiano: “Schiaffo oltraggioso a gente che fatica”

Foggia, 14/02/2022 – (ansa) Nelle campagne di San Severo, nel Foggiano sono stati danneggiati 17 alberi di ulivo nella notte di venerdì scorso. A renderlo noto è l’assessore comunale con delega alle Politiche agricole, Felice Carrabba che ha ricostruito l’accaduto:

“In un ristretto appezzamento di terreno, dei vigliacchi, hanno danneggiato in maniera irreversibile ed irrecuperabile ben 17 alberi d’ulivo“. Secondo Carrabba “il vile gesto non è solamente un danno di natura estetica e materiale, ma uno schiaffo oltraggioso alla gente che fatica e coltiva quella terra di San Severo, sempre più amara ed al tempo stesso sempre meno gratificante per via di soggetti prepotenti, per i quali non vale la pena spendere ancora parole di disprezzo”. L’assessore ha fatto sapere di aver già provveduto a denunciare e di esser certo che “la giustizia farà il suo corso”. (ansa)