Dai DPI all’abbigliamento da lavoro, su King Kong Work, oltre 130.000 prodotti per la sicurezza

Anche in ambito professionale, l’abbigliamento ha un grande potere comunicativo. E non si tratta di una semplice questione stilistica: gli indumenti su misura rappresentano il biglietto da visita per un’azienda. Grazie a King Kong Work (www.kingkongwork.com), dare forma a capi personalizzati di alta qualità si trasforma in un’esperienza semplice, corredata da vantaggi unici. Il cliente, infatti, può scegliere fra diverse tecniche di stampa all’avanguardia, approfittare di un’assistenza specializzata e di spedizioni rapide in tutta Europa.

King Kong Work è un e-commerce che si occupa di fornire ad aziende e professionisti capi d’abbigliamento da lavoro di alta qualità e DPI di oltre 100 brand italiani ed internazionali. Dispone di un servizio di assistenza tecnica altamente qualificato, in grado di supportare l’utente in ogni fase dell’acquisto, dalla selezione al post vendita.

Il catalogo digitale dello store comprende oltre 130.000 prodotti ed è strutturato in numerose categorie, così da rendere l’esperienza online più semplice e gradevole. Per ciò che riguarda le alternative, si incontra abbigliamento ad alta visibilità, multinorma, ignifugo, divise per hotel e ristoranti, ma anche felpe da lavoro personalizzate, t-shirt, pantaloni e un’ampia selezione di dispositivi di protezione individuale.

La vendita diretta degli articoli, priva di intermediazioni, definisce un rapporto diretto con il pubblico che, nella maggior parte dei casi diventa una produttiva collaborazione a lungo termine. L’offerta di King Kong Work è già stata scelta da oltre 27.000 aziende e ciò ha portato a registrare più di 6.500 spedizioni al mese.

L’impresa italiana vanta un moderno laboratorio di stampa e di ricamo, che permette di consegnare in tempi brevi qualunque fornitura. In questo modo è più facile soddisfare tutte le richieste come, per esempio, stampare loghi con sfumature o molti colori. Non a caso, alla base dell’operatività dell’e-commerce vi sono tre semplici ma fondamentali valori: serietà, velocità e cura del cliente.

In appena qualche istante è possibile richiedere un preventivo online e ricevere risposta entro appena un’ora. In caso di domande o richieste particolari il portale implementa diversi canali di contatto: numero di telefono, indirizzo e-mail, form online e WhatsApp.

Per ciò che riguarda le spedizioni, infine, si realizzano in 24/48 ore con corriere espresso. Per gli ordini di merce personalizzata, invece, avvengono entro sette giorni.

Visita www.kingkongwork.com per scoprire tutti i vantaggi che lo store può offrire alla tua azienda. Richiedi un preventivo per il tuo ordine di abbigliamento da lavoro personalizzato e ricevi risposta entro un’ora! (NOTA STAMPA)