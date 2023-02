Energas a Manfredonia. “A cosa è servito il referendum se nessun politico ha bloccato definitivamente l’iter?”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 14 febbraio 2023. La data del 14 febbraio 2023, oltre a ricordare, come ogni anno, il piu nobile dei sentimenti, qual è l’amore, avrebbe dovuto essere ricordata come la giornata nella quale la città intera di Manfredonia, o meglio la sua popolazione ancora attiva, avrebbe dovuto manifestare l’amore verso la città ed il nostro territorio, nella manifestazione organizzata da numerose sigle ambientaliste nella centrale piazza del Popolo per dire un secco No ad Energas.

A breve, infatti, l’attuale governo sarà chiamato a pronunciarsi sul probabile insediamento del deposito costiero di Gpl dell’Energas a Manfredonia. Probabile, poiché di tempo ne è passato dal 14 novembre 2016, quando la cittadinanza con un referendum quasi plebiscitario decreto il suo secco No ad Energas.

Ma poi la domanda nasce spontanea? A cosa è servito il referendum, se nessuno tra i politici, soprattutto quelli che rappresentato in territorio e la città a livello nazionale, sono stati in grado di indurre i governi che si sono succeduti nel frattempo a porre definitivamente fine al procedimento autorizzativo che vorrebbe la società gassifera insediata a Manfredonia?

Forse duecento o poco di più i partecipanti alla manifestazione di questa mattina a cui occorre fare i complimenti per averci quanto meno provato a far sentire la propria voce, nel corteo che ha sfilato nelle vie del centro. E le migliaia di studenti che frequentano gli istituti superiori dov’erano? Ai miei tempi e chiedo venia se sembro “ecumenico”, giusto per ricordare la vicenda Enichem, vi erano scioperi generali. Ricordo che furono impiantati comitati di protesta permanenti in piazza Giovanni XXIII, con tanto di tende nelle quali si dormiva di notte all’agghiaccio.

A consuntivo mi chiedo ma una partecipazione lodevole ma nel contempo striminzita, quale effetto abbia potuto produrre nelle stanze decisionali: credo nessuna o forse l’avranno considerata probabilmente insignificante. Ho quasi l’impressione, nonostante i tanti proclami e sperando di essere smentito, che tutto ormai si sia compiuto e si attenda soltanto il Si definitivo da parte del governo.

Lessi qualche anno, in un’intervista in esclusiva, che il dottor Menale, presidente di Energas SpA (ex Isosar,ndr), avesse definitivamente rinunciato al progetto. Evidentemente era un bluff, certificato dalle vicende odierne. Credo che non sia l’unico ad averlo fatto ma di questo potrebbene darci contezza il dottor Menale, semmai un giorni decidesse di dire la verità alla città ma sono più che convinto che sapra mantenere i segreti sino al termine dei suoi giorni.

La città di Manfredonia è in procinto di essere obbligata ad accettare Energas, con il suo mega deposito di gas, mentre i Paesi Bassi, molto più avanzati della nostra bella nazione, ahimè in declino, stanno adattando i gasdotti per trasportare l’idrogeno, che sostituirà definitivamente il gas. Chissà se questa notizia, non di poco conto, in termini di strategia energetica sia stata fatta pervenire ai nostri governanti.

C’è tempo per farlo ma sopratutto per essere convincenti nel far decretare definitivamente il No ad Energas per far sì che Manfredonia coltivi finalmente la sua naturale vocazione turistica.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 14 febbraio 2023.