Energas a Manfredonia, Rinaldi: “E’ ORA DI… fare veramente sul serio”

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/02/2023 – “Dopo 25 anni, nonostante un referendum con il quale oltre 25.000 cittadini votanti di Manfredonia hanno dichiarato la loro totale e assoluta contrarietà all’installazione del più grande deposito di gpl d’Europa nel proprio territorio, il volteggiare di questo avvoltoio (ora in compagnia anche di un…grifone) sulle nostre teste non è ancora terminato.

E poiché non siamo ancora carogne con cui facilmente cibarsi, l’attenzione su questa morbosa voglia di regalarci questo bocconcino avvelenato è stata sempre mantenuta alta e viva; tuttavia, con la scusa dell’alta inflazione, la necessità di approvvigionarsi diversamente di questa materia prima (obsoleta, ma ancora necessaria) e l’uso delle risorse del prezzemolo PNRR il pericolo si sta trasformando in incubo reale.

E la manifestazione in programma domani (oggi, n.d.r) potrebbe trasformarsi in un vero e proprio boomerang per l’intera popolazione, sia in caso di successo sia, soprattutto, in caso di flop. Infatti, se da un lato, organizzare una manifestazione nel giorno di San Valentino può simbolicamente far arrivare all’esterno il grande AMORE che si nutre per la propria città, dall’altro prevedere questo tipo di evento di mattina, in piena giornata lavorativa, può essere altamente pericoloso.

Ed ecco perché la mia sensazione è quella di essere in trappola: se la manifestazione sarà un flop, i politici potranno dire che ai cittadini non importa nulla del futuro della città; viceversa, se ci sarà un buon numero di presenze, potranno dire di aver fatto tutto ciò che è in loro potere; e quindi… Invece, i cittadini in tutto questo non c’entrano un bel nulla; quel minimo di potere diretto che la legge prevede in casi come questo è stato esercitato in modo inequivocabile nel 2016.

Ora Energas (e Seasif…) è solo ed esclusivamente una questione PO-LI-TI-CA e sono i politici che se ne devono occupare; tutti siamo bravi nel dichiarare che amiamo la città e che operiamo solo per il suo bene, ma per dimostrarlo bisogna compiere atti concreti che confermino inequivocabilmente questo amore, anche a costo di rimetterci personalmente ed elettoralmente.

Perciò, è il momento che l’amico Giandiego Gatta dimostri tutto il suo valore ed il suo peso politico ed elettorale per sventare questo assedio che dura da tanto, troppo tempo; scuse non ne sono ammesse perché chi governa a livello centrale è dello stesso identico colore politico di chi governa la città ed è notorio che, quando si parla la stessa lingua, è più facile comprendersi; a maggior ragione se anche chi governa la Regione Puglia, pur non essendo della stessa pasta, si è schierato dalla parte della cittadinanza.