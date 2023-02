Foggia alla conquista della finale. Gallo:” Faremo di tutto per fare un regalo ai tifosi”

StatoQuotidiano.it, 14 febbraio 2023 – Appuntamento importante per il Foggia, che domani alle ore 20.30, allo stadio “Moccagatta” di Alessandria, sfida la Juve N.G. nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di serie C, forte del successo dell’andata per 2-1. La conquista della finalissima aprirebbe, oltre alla possibilità della vittoria in una competizione, anche l’opportunità di partire dalla fase nazionale dei playoff per la serie B. Esame di maturità per i satanelli, accompagnati da un vero e proprio esodo di supporters foggiani, con oltre 1500 tifosi al seguito. Stamane, nella consueta conferenza prepartita, è intervenuto in sala stampa, Fabio Gallo, mister dei rossoneri. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Si sono allenati tutti. Sono indisponibili solo Beretta e Vacca. Domani c’è la rifinitura dove andremo a vedere un po’ i dettagli. Sarà una partita a viso aperto. Affrontiamo una squadra che giocherà come ha fatto qua, dimostrando di avere qualità ma noi faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Non andremo a speculare assolutamente niente. La Juve (N.G. n.d.r) è l’unica squadra in tutta la lega pro che ha fatto in una settimana tre partite con tre vittorie e noi siamo subito dietro. Si affrontano due squadre che giocano e che vogliono ottenere un passaggio importante, consapevoli di quanto può essere complicata questa partita. I ragazzi stanno bene, sono sereni e andiamo a giocare cercando di rendere felici tutto l’esodo foggiano che ci sarà lì ad Alessandria. Questa squadra ha tifosi in tutta Italia e giocare con il nostro pubblico e giocare in casa, pur essendo lontano, deve essere uno stimolo per capire che fortuna abbiamo a giocare ed allenare nel Foggia. Ogunseye sta abbastanza bene, oggi si è allenato anche se due giorni è stato fermo per un fastidio al ginocchio. Domani ci sarà un ultimo step e scioglierò gli ultimi dubbi. Del mercato dovete parlarne con il direttore sportivo. C’è rammarico per Crotone perché abbiamo fatto una partita attenta, conoscendo le loro caratteristiche e i loro problemi che potevano avere, però, questo è il calcio anche se sarebbe stato bello vincere. L’abbiamo assaporata quasi fino alla fine ma c’è la consapevolezza di aver fatto una partita di livello contro la seconda forza del campionato che ha una rosa straordinaria e che ha fatto tanti punti. Affrontiamo una squadra che non si chiuderà, non è nelle loro caratteristiche e nella loro filosofia. Sarà una partita aperta lunga e complicata. Dobbiamo essere attenti e sfruttare le occasioni che capiteranno. I giocatori sono di qualità e tutti li abbiamo visti ma l’abbiamo preparata con molta serenità, lasciandoli tranquilli senza troppe pressioni. Domani cercherò di toccare qualche corda per stimolarli ancora di più ma per come li ho visti, l’importanza della partita è nella testa di tutti i ragazzi. Faremo di tutto per fare un regalo, con un giorno di ritardo, consapevoli dell’amore che il pubblico di Foggia ha per questa squadra”

A cura di Antonio Monaco

