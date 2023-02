Iveco, sindacati: “Positivo l’avvio a Foggia di assemblaggio autobus”

FOGGIA, 14/02/2023 – (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) “ Iveco Group” inaugurerà ad aprile a Foggia il nuovo sito di assemblaggio finale e di finitura di autobus per il mercato italiano. Quest’anno saranno allestiti circa 500 bus e si arriverà a 40 occupati, poi ci si assesterà a regime a 1.000 bus annui con 140 occupati, per un totale di 4.000 autobus nel periodo 2023-2026.

Si tratta evidentemente di una attività che nella fase iniziale ha dimensioni non elevate, ma che ha un valore positivo’. Cosi’ i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr in una nota congiunta. Sono in particolare due i motivi per cui l’avvio della nuova attività e’ salutata con favore dai rappresentanti dei lavoratori: ‘Innanzitutto essa si somma a una serie di allocazioni produttive portate a Foggia per sopperire al venir meno della commessa di motori di Stellantis, che quattro anni fa aveva messo a rischio la stessa sopravvivenza del sito sottraendo circa meta’ del carico di lavoro.

La direzione aziendale ha anzi aggiunto che il contratto di solidarietà attualmente in essere in Fpt potra' essere chiuso in anticipo e che quindi l'allestimento degli autobus produrrà occupazione aggiuntiva. Ma e' soprattutto in prospettiva che la nuova attività acquista un valore, poiche' può rappresentare un primo passo per uno sviluppo più significativo. La messa al bando del motore endotermico decisa dall'Europa pone difatti una pregiudiziale sul futuro a lungo termine della fabbrica di motori e pone quindi un problema di riconversione e di rilancio industriale che andra' affrontata col giusto anticipo', aggiungono i sindacati.