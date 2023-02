Le eccellenze sipontine al Circolo Unione di Manfredonia

(Comunicato stampa)

In un contesto sociale segnato dalla crescente presenza di criticità ed impedimenti,di varia natura,che,talvolta,possono apparire insormontabili,spiccano tre figure imprenditoriali,di rilievo nazionale:Michele Clemente,Damiano Gelsomino e Gaetano Vitulano.

Esempi di dedizione,impegno e lungimiranza,sono stati in grado di “esportare” la comune origine territoriale sipontina in ogni dove all’interno della Penisola italiana e persino al di là della stessa,realizzando ed affermando strutture produttive solide ed in costante espansione.

Il Circolo Unione,mediante questo incontro,intende riconoscere e valorizzare le eccellenze,privilegiando esclusivamente i correlati sentimenti sani suscitati,ossia additando questi tre infaticabili quali paradigmi da sottoporre,segnatamente,all’attenzione dei giovani:profondendo ogni sforzo intellettivo e volitivo,si conseguono risultati innegabili e straordinari,muovendo dalla nostra,amata,Manfredonia.

Lo rende noto l’avvocato Ugo Galli, Presidente del Circolo Unione.