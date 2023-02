Manfredonia, conferimento di incarico di consulenza a titolo gratuito

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/02/2023 – Premesso che:

risulta di interesse dell’ente poter usufruire di un supporto tecnico ad elevato contenuto specialistico nelle materie comunque riconducibili alle funzioni attribuite agli enti locali, avvalendosi di professionalità altamente qualificata in grado di coniugare competenze tecniche ed esperienze di lavoro, attraverso incarichi di consulenza a titolo gratuito, al fine di migliorare l’efficienza della macchina amministrativa e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Richiamato l’art. 769 cod. civ.

Considerato che:

il conferimento del suddetto incarico di supporto politico-amministrativo è posto al di fuori dell’organigramma istituzionale;

alla nomina dello stesso consulente provvede il Sindaco con proprio decreto;

l’incaricato effettua la propria attività sulla base della effettiva esigenza organizzativa e a titolo volontario e gratuito, per mera condivisione del progetto politico-amministrativo dell’Amministrazione Comunale, sulla base di un contratto di liberalità, come previsto dall’art.769 del vigente Codice civile, senza obbligo di osservanza dell’orario di ufficio e senza alcun vincolo di subordinazione;

l’incarico avrà una durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, con obbligo di assoluta riservatezza circa le notizie delle quali verranno a conoscenza nel corso della loro collaborazione con l’Ente.

Rilevato che l’incarico, svolto a titolo gratuito, non comporta per il Comune oneri retributivi né obblighi di contribuzione previdenziale e fiscale.

Atteso che il Comune di Manfredonia – Ufficio del Sindaco – intende avvalersi, per un supporto tecnico ad elevato contenuto specialistico, di professionalità altamente qualificata nelle materie di competenza della consulenza a titolo gratuito, quali:

Attività di supporto nello sviluppo delle relazioni politico-istituzionali esterne; Attività di supporto volta all’analisi delle ricadute politiche derivanti dalle iniziative programmatiche attuate dall’Amministrazione comunale; Relazioni e pareri in tema ambientale e pianificazione del territorio; Consulenza per la costituzione e funzionalità della governance di enti, società, organizzazioni economiche e no-profit di livello comunale e sovracomunale; Relazioni e consulenze in materia di organizzazione di personale, uffici e servizi;

Art.1 – Requisiti e modalità di partecipazione

Possono far pervenire la propria manifestazione di interesse coloro che, alla data di scadenza del termine indicato, siano in possesso dei seguenti requisiti professionali:

consolidata e qualificata esperienza professionale documentabile.

idonea e documentata competenza ed esperienza per almeno cinque anni, nelle funzioni di direzione e governo del settore enti locali.

Possono manifestare la propria disponibilità al conferimento dell’incarico le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

cittadinanza italiana;

non aver riportato condanne penali;

possesso dei requisiti specifici di cui agli articoli 2382 cod. civ. (cause specifiche di ineleggibilità e di decadenza) e 2387 cod. civ. (onorabilità, professionalità e indipendenza);

I candidati non devono trovarsi nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. lgs. n. 39/2013. Il possesso di tutti i requisiti e l’assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità devono essere dichiarati all’interno della candidatura e si intendono autocertificati dall’interessato/a nelle forme di legge con l’apposizione della firma digitale. Nella stessa istanza vanno dichiarate le situazioni di incompatibilità, ove presenti, accompagnate dall’impegno a rimuoverle, ove consentito dalla norma, nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di conferimento dell’incarico.

ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per manifestare la propria disponibilità all’assegnazione dell’incarico di cui all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di consulenza a titolo gratuito – supporto politico amministrativo del sindaco:

è necessario presentare, a pena di esclusione, apposita candidatura redatta secondo il modello di cui all’allegato I del presente avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato:

sul sito del Comune di Manfredonia, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.

Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, contenente la specificazione analitica dei titoli e dell’attività professionale svolta, nonché di tutte le indicazioni che il candidato ritenga di rappresentare nel proprio interesse. In particolare, in ordine a: titoli di studio, titoli e/ o requisiti professionali e scientifici, attività lavorativa svolta, cariche pubbliche ed incarichi in società o enti ed organismi vari ricoperti fino al momento di presentazione della candidatura.

La candidatura deve essere sottoscritta digitalmente dal candidato e, unitamente agli allegati, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.02.2023 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: sindaco@comunemanfredonia.legalmail.it indicando nell’oggetto: “ Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di consulenza a titolo gratuito – supporto politico-amministrativo del Sindaco“.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni di cui all’allegato 1 al presente avviso, devono essere rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità. Tutti i requisiti richiesti devono sussistere alla data di presentazione della candidatura e permanere per tutta la durata dell’incarico, ove conferito.

Il presente avviso viene reso noto al solo fine di formare un elenco di soggetti da cui poter attingere per procedere alla nomina del consulente. Esso, pertanto, non assume in alcun modo carattere concorsuale, non determina alcun diritto all’incarico.

La raccolta di candidature non vincola inoltre in alcun modo il Comune e può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature pervenute, nel termine previsto, verranno esaminate attraverso la comparazione dei curricula presentati;

La valutazione dei curricula terrà conto, in particolare, dei seguenti requisiti:

competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti o per funzioni esercitate nell’ambito di Enti locali;

specifica conoscenza – acquisita anche nell’ambito di prestazioni professionali od incarichi di direzione – nelle materie afferenti la gestione di enti locali.

All’esito della istruttoria il Sindaco adotterà gli atti di competenza come per legge.

ART. 4 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GDPR

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27/04/2016, si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato dal comune.

Il Titolare del trattamento il Rappresentante Legale del Comune di Manfredonia, sede in Piazza del Popolo, 8, 71043 Manfredonia (FG).

Il Responsabile della Protezione dei Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail:

protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Rappresentante Legale del Comune di Manfredonia.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata conclusione del procedimento di designazione.

I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

I dati forniti non saranno oggetto di profilazione.

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento 679/ 2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o diritto di opposizione al trattamento) presso il Responsabile del trattamento e il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante per la Privacy o altra Autorità di Controllo.

La partecipazione al bando implica la presa visione della presente informativa.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell’Ente pro tempore, dott. Maurizio GUADAGNO

Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti ai seguenti recapiti telefonici: 0884-519205, oppure a mezzo PEC/email ai seguenti indirizzi: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

Allegati:

Manfredonia 14 FEBBRAIO 2023

Il Segretario Generale

f.to dott. Maurizio GUADAGNO