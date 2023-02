Manifestazione NO Energas, Rotice: “Proposta già vecchia quando è stata presentata”

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/02/2023 – “Non si può progettare il futuro con una proposta che era già vecchia quando è stata presentata. La manifestazione di oggi è stata molto partecipata e sentita dai giovani e dalle associazioni di categoria.

Il futuro è già oggi e non si possono dare risposte sbagliate e dannose. Nel giorno di San Valentino dalle forze di governo mi aspetto un atto di coerenza e responsabilità, un gesto d’amore per la città, dicendo definitivamente NO ad Energas. Grazie al Vescovo Padre Franco Moscone ed alla Diocesi, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Coordinamento cittadino delle Associazioni, ai rappresentanti politico-istituzionali che hanno fatto pervenire la loro vicinanza alla nostra affermazione della volontà popolare”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.