Puglia, allarme Baby-Gang: aggredito 19enne

Bari, 14 febbraio 2023, (radionorba.it) – Proprio nelle ore in cui si discuteva in prefettura dell’allarme babygang a Bari, ieri sera l’ultimo episodio di violenza. Un 19enne sarebbe stato aggredito per strada da un gruppo di sei ragazzini, tutti verosimilmente minorenni, che lo avrebbero minacciato con un coltello, e aggredito con calci e pugni nel centralissimo viale Unità d’italia, che collega la stazione ferroviaria a Parco Due Giugno.

I ragazzini lo avrebbero aggredito per rapinarlo, e gli avrebbero chiesto soldi. Il ragazzo è riuscito fuggire e sta bene, ma la polizia indaga sui presunti ennesimi aggressori dopo la denuncia da parte della famiglia. O forse sono gli stessi delle aggressioni perpetrate nei giorni addietro. Il sindaco Antonio Decaro, al Comitato per l’ordine e la sicurezza, ieri, ha chiesto anche al viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto più controlli nelle strade. Le telecamere di videosorveglianza, secondo Decaro, possono essere d’aiuto all’identificazione dei responsabili delle aggressioni ma anche un deterrente. (Stefania Losito, radionorba.it)