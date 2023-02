Regionali, Fontana: ‘Presidente dei lombardi, non dei partiti’. Rocca: ‘Ora governare il Lazio per 10 anni’

ANSA. Il dopo voto: il centrodestra sbanca alle Regionali, rafforzando di fatto, come ha commentato subito la premier Giorgia Meloni, “l’azione del governo”.

Nel Lazio e in Lombardia i rispettivi candidati, Francesco Rocca e Attilio Fontana, sfondano quota 50%.

“Io sono il presidente dei lombardi, non dei partiti”: Attilio Fontana, appena riconfermato governatore della Regione Lombardia, lo chiarisce parlando con l’ANSA e sottolineando il suo ruolo nella formazione della giunta che “sarà la giunta Fontana”.

L’elezione diretta “mi legittima davanti ai cittadini”, ha aggiunto. La nuova giunta dovrebbe essere pronta, considerati i tempi tecnici, per metà marzo e “sarà in continuità” con la precedente “nei contenuti”.

“È una giornata importante. Il nostro obiettivo è governare noi la regione per 10 anni“, ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in collegamento telefonico a un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. “Ora mi chiamano governatore, ancora mi devo abituare. È Una bella responsabilità”, ha affermato Rocca. “Comunque mi piace più” la parola “presidente”, ha aggiunto.

“Avete tutti scritto che la Moratti era la candidata perfetta per la Lombardia – così Carlo Calenda, leader di Azione, rispondendo al post di un cronista su Twitter che definiva la scelta di Letizia Moratti come “un eccesso di tatticismo” –. Il Lazio con un ottimo candidato e coalizione è andato peggio. Sono trent’anni che votiamo e siamo scontenti di chi votiamo. Sostengo da sempre che votiamo per ragioni sbagliate: appartenenza e moda. E basta guardare l’astensione per capirlo. È la ragione per cui abbiamo fondato Azione. Se stamattina volete sostenere che il voto a Fontana è basato sui risultati del buon governo, fatelo. Gli elettori decidono ma non hanno sempre ragione. Altrimenti non saremmo messi così”.

Per Matteo Salvini alle regionali in Lazio e Lombardia “avere stravinto vuol dire che i cittadini stanno apprezzando quello che stiamo facendo al governo”. Una vittoria “di squadra” ha tenuto a sottolineare il vicepremier e segretario della Lega parlando a Aria pulita su 7 Gold. “I primi messaggi, quelli che mi hanno fatto più piacere – ha sottolineato – sono quelli di Giorgia e Silvio. L’impegno ad andare avanti con pazienza e coerenza è reciproco”.

"E' un bellissimo risultato" quello ottenuto dalla Lega in Lombardia secondo Salvini. A Telelombardia ha spiegato che "rispetto a quattro mesi fa la Lega e la Lista Fontana hanno recuperato il 10%". "Sono contento per me, per Giorgia, per Silvio. E' un bellissimo San Valentino" ha aggiunto spiegando che sarà "già oggi negli uffici di Regione Lombardia a lavorare con Attilio". In tutto "sono 20 i consiglieri" di Lega e Lista Fontana e "questo è dedicato a quelli che dicevano che la Lega è morta".