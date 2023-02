San Severo: una serie di possibili iniziative per la Festa del Soccorso 2023

San Severo (Fg), 14 febbraio 2023, (Foggiasera.it) – Per ogni sanseverese la festa del Soccorso è un tripudio di atmosfere e sensazioni accomunate dal buon cibo della tradizione, con tutta una serie di riti immancabili. Del resto diviene impossibile, anche per i turisti provenienti da lontano, tralasciare un evento oserei dire unico sulla terra. Insomma un qualcosa che pone in sintonia tante generazioni nel tempo a cui dobbiamo continuare a dare la giusta importanza. A tal proposito in favore della prossima ricorrenza si potrebbe bandire un concorso per eleggere “un’ambasciatrice del made in San Severo nel mondo.” Un modo semplice per accostare la dolcezza dell’eletta alle peculiarità gastronomiche e artigianali del luogo. Farne dunque una risorsa valorizzatrice per rendere il giusto merito alle magnificenze storiche sul territorio. Oltre quanto detto durante i percorsi tipici dove presenti bancarelle e luminarie prevedere la possibilità d’installare cartelli, o scritte momentanee a terra, per invogliare le coppie ad abbracciarsi coinvolgendo seppur intere famiglie, al fine di premiare gli scatti più belli.

Un comitato per l’accoglienza che si attivi per animare le vie cittadine con canti, balli e intrattenimento. In ogni quartiere un cesto delle bontà finanche una tavola imbandita per rendere omaggio anche a coloro in ristrettezze economiche quindi senza siffatte possibilità. Dove possibile indicazioni in più lingue, per raggiungere luoghi d’interesse culturale; un servizio di accompagnamento gratuito per gli anziani soli al fine di seguire la processione della Madonna lungo le vie. Si potrebbe anche puntare ad iniziative tipo “apriamo le porte alla storia,” chiedendo a famiglie residenti in palazzi gentilizi comunque antichi particolarmente interessanti, di far visitare questi a turisti su richiesta con le dovute precauzioni, lanciando su una piattaforma l’iniziativa. Insomma quelle citate, alcune idee punto di partenza per ulteriori sviluppi futuri. (Vincenzo Naturale, Foggiasera.it)