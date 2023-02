Sport e business: quanto “fattura” la Formula Uno

Nell’epoca moderna lo sport è fortemente caratterizzato dalla presenza degli sponsor, che in cambio di pubblicità al proprio brand offrono somme di denaro che ad alti livelli sono incredibilmente ingenti. Non è di certo un segreto il fatto che questo aspetto riguardi anche la Formula Uno, dove gli sponsor solitamente sono delle aziende o dei privati che per facilitare la vendita del proprio prodotto e per arrivare ad un numero di persone più alto possibile finanziano un progetto sportivo. Esistono anche dei casi in cui un privato, ad esempio, decide di investire per pura passione, ma sono certamente più rari. Insomma, l’obiettivo di una sponsorizzazione, riassumendo il discorso, è quello di trasformare i fan di quel determinato sport in clienti che decidono di acquistare il prodotto legato all’immagine pubblica.

Quanto costa, tuttavia, una sponsorizzazione? Questa è senza ombra di dubbio la prima domanda che un’azienda si pone prima di decidere se investire o meno in un progetto, proprio perché in base al costo valuta se vale la pena effettuare o meno quell’investimento.

La Formula Uno, essendo da svariati decenni uno degli sport più seguiti al mondo, richiede dei prezzi certamente non indifferenti. Nel corso degli anni sotto questo punto di vista sono stati fatti dei veri e propri passi da gigante, che hanno portato la dimensione della Formula Uno ad essere strettamente collegata con quella del business e del marketing. Ad agevolare il tutto senza ombra di dubbio c’è anche il fatto che la F1 ogni anno rappresenta il top per quanto concerne l’audience, con ben 1.922M. Se ci concentriamo prettamente sugli accordi di sponsorizzazione, scopriamo che il costo di una sponsorizzazione è assolutamente variabile, tanto che può costare dai 500.000 euro a svariate centinaia di milioni. In questo senso, uno dei brand più famosi a collaborare con la Formula Uno è certamente Rolex, che per essere title sponsor dei Gran Premi di Monaco ed Imola ha stretto degli accordi piuttosto importanti ed onerosi. Ovviamente il costo di una sponsorizzazione dipende anche da cosa e da quanto si vuole sponsorizzare, se un intero campionato o se un singolo team o pilota. Più si sponsorizza, più il costo logicamente è elevato. Se andiamo ad analizzare i singoli sponsor che caratterizzano il mondo della Formula Uno, tra i più noti troviamo sicuramente Aramco, HDL ed Heineken.

Questi tipi di sponsor fanno spesso la loro apparizione in pista e nelle fan-zone, in questo caso specifico una sponsorizzazione può anche superare i 5 milioni di euro all’anno. Il costo minimo, come già accennato in precedenza, tocca quota 500.000 euro, ma in tal caso non è concessa alcuna visibilità in pista. Sono già più dispendiosi dal punto di vista economico le sponsorizzazioni presenti sulle macchine o sui materiali vari, tanto che i prezzi in questo caso raggiungono anche il milione di euro a stagione. Le sponsorizzazioni più frequenti e che hanno un impatto ancora più forte sono quelle che vanno dai 3 ai 5 milioni di euro, ma ci sono altri tipi di accordi che per le cifre concordate superano qualsiasi immaginazione. A proposito della Red Bull e della Mercedes, ad esempio, che sono tra i team sempre ritenuti favoriti per la vittoria finale dalle quote sul mondo della Formula 1, si parla di accordi e di contratti che raggiungo i 20 milioni di euro.

Un contratto importantissimo dal punto di vista economico è quello che è stato stipulato da Petronas e Mercedes, il cui rinnovo scatterà dal 2026, per una cifra che raggiunge i 42 milioni di euro, superiore anche ai 35 accordati da Cognizant ed Aston Martin. Insomma, alla fine dei conti si può tranquillamente affermare che la Formula Uno è un terreno fertile per gli sponsor, anche perché abbraccia l’intero globo. I paesi caratterizzati dal maggior numero di ascolti sono la Germania, il Brasile, il Regno Unito, i Paesi Bassi e l’Italia. Il mercato televisivo è fiorente soprattutto in Europa, tanto che si attesta sul 66,7%, per distacco anche sopra al 22,1% del Centro e del Sud America. Ancora più indietro, invece, si trovano l’Asia, il Nord America e l’Africa con il Medio Oriente, che rispettivamente presentano il 5,1%, il 3,4% e il 2,8%.