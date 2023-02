Studente 12enne muore per uno scherzo ai compagni di scuola in gita

BOLZANO, 14/02/2023 – ( di agi.it) È deceduto nella tarda mattinata di oggi, all’ospedale di Bolzano, il ragazzo tedesco di 12 anni che domenica mattina era caduto dal balcone dell’albergo dove alloggiava a San Giovanni in Valle Aurina, in Alto Adige. Il giovane, originario di Dorstadt, nei pressi di Braunschweig, era in gita scolastica e la tragedia sarebbe stata causata nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni di classe.

Lo scolaro tedesco di 12 anni (M.F.R., le sue iniziali) è morto per i gravi politraumi che aveva riportato nel violento impatto su cemento del parcheggio dell’hotel Auren dopo una caduta di circa sei metri. Il giovane, stando alla ricostruzione dell’accaduto effettuata dai carabinieri anche dopo aver sentito i compagni di classe, per motivi di goliardia, e non per bullismo, avrebbe cercato di scavalcare la paratia di legno che separa i balconi.

Il ragazzo era intenzionato a fare uno scherzo ai compagni di classe che si trovavano nell’altra stanza. A seguito dell’incidente i compagni di classe sono stati assistiti dal servizio psicologico della Croce bianca. Dopo il disperato volo in elicottero all’ospedale di Bolzano e un delicato intervento chirurgico, il giovane non è riuscito a sopravvivere. agi.it