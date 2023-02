Vignetta “Che sia chiaro” di F. Granatiero sulla questione EnerGas

Unico eccellente protagonista del disegno umoristico in questione: il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che regge un cartellone con un breve testo ( rivolto proprio allo stesso Presidente) in cui si ribadisce, in modo chiaro ed inequivocabile, il “NO” della Città di Manfredonia al grande deposito GPL “EnerGas”.