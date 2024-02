Il commissario regionale del partito di Matteo Salvini, il senatore Roberto Marti, ha prontamente proceduto alla designazione del nuovo commissario provinciale, ruolo affidato a Primiano Di Mauro.

Il Sindaco eletto nel 2021 con la lista civica Lesina Azzurra e uomo vicino all’euro parlamentare Massimo Casanova.

La località balneare garganica, é diventata ormai roccaforte leghista proprio grazie a questo trait d’union tra Di Mauro e l’imprenditore romagnolo.

Nel mentre ad un altro foggiano é stata affidata la nomina di vice commissario regionale: si tratta di Joseph Splendido.

Una nomina quella di Di Mauro che subentra a Cusmai, volto noto all’interno della compagine leghista le cui dimissioni fanno rumore.

Sentito da Stato Quotidiano, il giovane vichese ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Di impegno e di ascolto ha invece parlato il neo eletto coordinatore provinciale Di Mauro che così si esprime ai microfoni di Stato Quotidiano circa il nuovo incarico assunto.

“Un incarico che richiederà un grosso impegno che parte dall’ascolto, quindi una programmazione forte per dare nuovo slancio alla Lega nella nostra provincia in un ottica di politica d’area di centro destra”.

Infine, un commento sulle dimissioni di Cusmai.

“Daniele é un caro amico e ha svolto un ottimo lavoro e per questo lo ringrazio. Ha fatto una scelta che in qualche modo aveva già maturato ma ha confermato essere a disposizione. Anche in questa esperienza sarà fondamentale l’equilibrio per cristallizzare l’essenzialità del concetto di rete, per raggiungere importanti risultati di partito e di area con testa e cuore”.