Città Sant’Angelo – Manfredonia. “Una stella generata da un grande caos, con un gruppo che ha sempre collaborato con serietà e creatività. Una grande nave da crociera, su cui far villeggiare le famiglie in tutte le loro declinazioni”.

Così a StatoQuotidiano.it Cinzia Trigiani, Consulente familiare di Manfredonia ma da anni residente in provincia di Pescara, “per vocazione, madre, e, per talento e competenze, Consulente Familiare”, parlando di Roba da Genitori, un sito gestito da “i professionisti della relazione”, “un supporto per navigare un momento di difficoltà personale, con il partner o con i figli”.

Il lockdown, la storia

“Nel 2020, appena fuori dal Lockdown, ho attraversato un grande momento di difficoltà personale, familiare e professionale. É stata dura affrontarlo, ma posso dire che rimanendo alleata alla parte di me più fiduciosa e positiva, confidando nella mia forza d’animo e di lavoro, delle belle camminate e qualche buona chiacchierata, mi sono aiutata a risalire la china di una grande trasformazione personale”, racconta Cinzia a StatoQuotidiano.it.

“In questo contesto di crescita, ho focalizzato sia aspetti familiari sui quali ho allargato le vedute, sia aspetti relativi alla mia professione che promuovevano una spinta ulteriore”.

“Per favorire il lavoro del Consulente Familiare e per far sì che la mia mission di divulgazione socio-educativa fiorisse, nel 2021, ho aperto una pagina Facebook https://www.facebook. com/CinziaTrigianiConsulenteConiugaleFamiliare allo scopo di condividere i contenuti educativi che ritenevo preziosi per le famiglie, con particolare riferimento alla genitorialità”.

Con il passare del tempo, Cinzia, ha “sentito le radici creative idratarsi ed affondare nel web verso una crescita meno spontanea, più strutturata e ricca di infinite possibilità”.

“Mi sono iscritta ad un corso universitario, proposto dall’associazione AICCeF, alla quale appartengo; sulla scia dell’apprendimento delle materie legate al tema del social media marketing, ho acquistato, per conto mio, dei corsi per approdare sul web come professionista. Per rispondere ai follower che mi scrivevano, ho creato una rubrica, all’interno della pagina personale, dedicata ai genitori ed ho deciso di chiamarla, simpaticamente, Roba da Genitori”.

I racconti biografici sulla famiglia

“Sono diventata moderatrice di un gruppo social dedicato ai papà; ho cominciato a scrivere per una piattaforma che si dedicava all’età evolutiva ed alla genitorialità; ho pubblicato due racconti biografici sulla mia famiglia in una collana chiamata Vele, Dantebus Edizioni 13. https://www.ibs.it/vele-collana-di-racconti-favole-libro-vari/e/9791259506856.

Lo spazio

“I fruitori continuavano a rispondere attraverso un copioso consenso: mi sono allora resa conto che il potenziale di quella divulgazione socio-educativa incontrava una grande domanda. Il confronto con una collega Consulente ed Informatica, Paola Sciocchetti, mi ha suggerito di creare uno spazio stabile attraverso un sito che facesse da espositore delle idee condivise, ma anche da archivio di memoria. Lei mi vedeva “in grande” e mi promuoveva incondizionatamente. Per me era l’impresa che diventava più grande ed allora ho pensato di creare un Team di professionisti multiprofessionali e vicini alla famiglia. Era ottobre 2021 quando ho fatto il mio “casting” con cura e non senza fatica”.

Il team

“Ho scelto il Team fra amiche e colleghe che stimavo; fra queste, ho incluso anche mia sorella Cristina per l’umanità infinita e la capacità di entrare in connessione con le persone. Le ho riunite ed ho proposto loro la mia vision: una piattaforma fatta di professionisti della relazione sotto ambiti diversi, un sito, forse una community, sicuramente una pagina. Ho mostrato alle mie compagne di viaggio il sogno ambizioso che custodivo nel cuore. Ho dato il consenso ad utilizzare il nome della mia rubrica “Roba da Genitori” al Sito (https://www.facebook.com/profile.php?id=100077504855731) e ne ho realizzato graficamente il logo; anzi, buona parte della grafica in essere all’interno di questo bel progetto è frutto della mia creatività”.

“Hanno risposto ‘sì’ a questa idea con entusiasmo e coraggio, sapendo che non sarebbe stata un’impresa facile. Tutte hanno collaborato con serietà e creatività: immaginandola come una grande nave da crociera, su cui far villeggiare le famiglie in tutte le loro declinazioni, tutte insieme l’abbiamo fatta salpare con una diretta live su Facebook il 16 maggio 2022”.

Il futuro

“Ora il team, in continua trasformazione, tra dolci saluti e nuovi inizi, è pronto a ridisegnare il suo percorso facendola crescere con l’ingresso di nuovi professionisti, adolescenti attivi e con il contributo di tutte. Un lavoro di Equipe, in cui ogni professionista ed ogni persona esprime, a modo suo, la sua sensibilità e le sue competenze, perseguendo il fine comune della divulgazione socio-educativa per dare voce alla famiglia in ogni sua declinazione”, conclude Cinzia Trigiani.