Filippo Pisone, coordinatore cittadino del "nPSI": "Presenti con il centrodestra a Giugno"

San Severo. Continua la crescita dei LIBERALI RIFORMISTI NUOVO PSI in Capitanata che coinvolge iscritti e nuovi simpatizzanti pronti a scendere in campo per le amministrative del prossimo Giugno.

Mercoledì 14 febbraio 2024, il Segretario Provinciale Antonio Tancredi ha nominato coordinatore cittadino di San Severo Filippo Pisone, attivo nel mondo dello sport e del sociale con una lunga esperienza di politica dedicata al territorio. “La nomina a coordinatore cittadino del nPSI segna per me il ritorno al mio partito di appartenenza.” – dichiara Filippo Pisone – “Insieme a simpatizzanti e neoiscritti abbiamo già individuato una sede cittadina che presto sarà inaugurata e intitolata a “BETTINO CRAXI”. È per me un ulteriore motivo di orgoglio questo nuovo percorso politico in quanto segna una sorta di passaggio di testimone che ricevo dal compianto Nicola Civitavecchia. Lavoreremo sin da subito e parteciperemo agli incontri del centrodestra per proporre alla città di San Severo il miglior programma e un candidato Sindaco unitario e condiviso da tutte le forze politiche” – conclude Filippo Pisone