Foggia. Lo stabilimento FTP Industrial di Foggia è efficiente e sta portando a risultati soddisfacenti.

Lo annuncia il segretario nazionale nonché generale della Fismic Foggia Pasquale Capocasale alla luce della riunione della commissione di organizzazione del lavoro per analizzare i risultati del premio di efficienza 2024, che per lo stabilimento della zona Incoronata equivale al 5,59%, vale a dire che ammonta a 1519,67 euro come valore medio lordo per i suoi dipendenti.

“La nostra soddisfazione è evidente – ha detto Capocasale – perché questo risultato è la diretta conseguenza di un grande impegno di tutti i lavoratori dello stabilimento di Foggia. È ovvio che sia necessario fare sempre meglio”