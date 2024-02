FOGGIA – È già vigilia per il Foggia, atteso domani sera da un vero e proprio spareggio, classica sfida da dentro o fuori.

Allo Zaccheria i rossoneri di Cudini affronteranno il Monopoli, diretta concorrente nella corsa per la salvezza e con appena tre punti in meno del Foggia in classifica.

Ultime prove per il tecnico marchigiano che, inutile sottolinearlo, nelle prossime due gare si gioca con i suoi davvero tanto.

La sconfitta di Torre Del Greco, unita alla prestazione che definire insufficiente è dire poco, ha spalancato le porte della paura nell’intero ambiente, che ora teme che il Foggia possa ulteriormente precipitare.

Battere il Monopoli per i rossoneri diventa a questo punto un obbligo e, per farlo, dovranno decisamente indossare un abito completamente diverso da quello sfoggiato, si fa per dire, al Liguori domenica scorsa“.

Lo riferiscono i colleghi di Telefoggia in un servizio video odierno (14/02/2024), afferente alla sezione Tfg Sport del telegiornale delle 14:00, in cui si fa il punto in vista delle potenziali scelte in casa Foggia per domani e non solo.

“Mancherà Salines causa squalifica, anche Di Noia non è ancora pronto. Cudini dovrebbe riconfermare il 4-3-3, ma qualche variazione – proseguono i colleghi – nell’undici iniziale sarà quasi inevitabile; al posto di Salines giocherà Silvestro, in rampa di lancio anche Odjer e Tonin. Entrambi – concludono – potrebbero partire dal primo minuto“.