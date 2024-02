Leonardo Principe: "Un virtuoso del Jazz che ha affascinato il mondo con il suo Clarinetto"

Leonardo Principe, un nome che risuona nel mondo della musica, è una figura di spicco tra i virtuosi del clarinetto.

La sua storia inizia con il diploma conseguito al Conservatorio di Milano, dove ha affinato le sue abilità musicali. Tuttavia, è stata la sua ardente passione per il jazz a guidarlo lungo un percorso straordinario.

Già dalla giovinezza, Leonardo ha fatto sentire la sua presenza in orchestre di alto calibro, ma è nel 1943 che si distingue formando un quintetto straordinario, composto dal suo celebre fratello Peppino, maestro fisarmonicista, insieme a Bruno Giannini, Enrico Cuomo, Nico D’Angelo e Franco Di Noia. Questo ensemble cattura l’attenzione degli americani, aprendo le porte a esibizioni radiotelevisive a Radio Bari e in varie città del Sud, per poi conquistare Milano, Roma e Parma.

Il palcoscenico del Cineteatro Odeon di Milano è stato testimone della magia di Leonardo Principe, che si è esibito accanto ad altre orchestre di rilievo dell’epoca, ottenendo l’opportunità di registrare dischi per la prestigiosa casa discografica Odeon. Questo successo ha lanciato Leonardo in una serie di spettacoli in tutta Italia, a fianco del Quartetto Cetra, durata ben dieci anni, presso l’Astoria di Milano.

Nel 1952, Leonardo ha ampliato la sua espressione artistica formando un’orchestra di 18 elementi, portando la sua musica in giro per l’Italia. Tuttavia, sentendo la necessità di esplorare appieno il suo amore per il jazz, Principe è ritornato al quintetto, unendosi a un circuito di tournée che ha attraversato l’Italia, la Francia, la Svizzera e persino alcuni paesi orientali.

Il riconoscimento ufficiale del suo straordinario talento è arrivato nel 1960 con l’assegnazione del prestigioso “Clarinetto d’oro”, consacrando Leonardo Principe come uno dei migliori clarinettisti a livello europeo. Il suo contributo al mondo della musica ha lasciato un’impronta indelebile, ispirando generazioni di musicisti e appassionati di jazz.

La carriera di Leonardo Principe è una testimonianza della sua dedizione alla musica e al jazz, che ha trasceso confini geografici e culturali, affascinando il pubblico in tutto il mondo con il suo straordinario virtuosismo al clarinetto. La sua eredità musicale continua a vivere attraverso le note che ha lasciato, confermandolo come una delle icone del jazz europeo.

Leonardo Principe in concerto (FULL)

Musicisti:

-Leonardo Principe: clarinetto & sax

-Gino Rubino: piano

-Pino Rucher: chitarra

-Pasquale Inglese: basso

-Antonio Santangelo: batteria