FOGGIA – “I numeri contano e se i numeri non giustificano l’investimento allora cosa si fa? Insistere? Ma, insistendo, non si rischia di perdere tutto?

Dobbiamo assolutamente raggiungere per ogni tratta il break even point (un numero medio di passeggeri su tutti i voli, tutti i giorni, per non essere in perdita), solo dopo possiamo pensare ad altre tratte.

Questa è la realtà attuale. Se ci fossero più passeggeri questi problemi non ci sarebbero.

Se poi pubblicizziamo i collegamenti Malpensa-Torino non è perché siamo contenti che non si atterri più a Torino, ma cerchiamo semplicemente di fare capire che se prendiamo il pullman/macchina per il tratto Malpensa-Torino, invece di percorrere lo stesso tragitto per andare a Bari, forse creiamo dei flussi passeggeri che possono permetterci a breve di riattivare il collegamento Foggia-Torino”.

Lo riporta Sergio Venturino Mondo Gino Lisa.