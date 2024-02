Questa sera le “Quarantane” realizzate dalle socie del CIF Lucera (Centro Italiano Femminile), sono state esposte al pubblico nella saletta in piazza Nocelli. Da domani verranno, come da tradizione, appese in tutta la città di Lucera dove resteranno per tutta la Quaresima.

Cosa sono le Quarantane? Sono bambole di pezza rappresentanti la “Vedova di Carnevale” vestita a lutto con un’arancia legata al sedere, il cui nome ricorda i 40 giorni del tempo di Quaresima, il periodo compreso fra il mercoledì delle Ceneri e la domenica di Pasqua ad una corda o ad un filo di ferro teso tra due balconi o due finestre, durante la triste e magra Quaresima.

La Quarantana rappresentava la coscienza critica di quel periodo di digiuno.