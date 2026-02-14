Edizione n° 5976

A Vieste Elena Matteotti per ricordare l'onorevole Giacomo: "È un'idea che non morirà mai"

ELENA MATTEOTTI A Vieste Elena Matteotti per ricordare l’onorevole Giacomo: “È un’idea che non morirà mai”

A Vieste, venerdì 13 febbraio, si è tenuto l’incontro “Giacomo Matteotti e Mauro Del Giudice: l’idea che non muore”

A Vieste Elena Matteotti per ricordare l'onorevole Giacomo: "È un’idea che non morirà mai"

A Vieste Elena Matteotti per ricordare l'onorevole Giacomo - PH: Michele Eugenio di Carlo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Eventi // Manfredonia //

A Vieste, venerdì 13 febbraio, si è tenuto l’incontro “Giacomo Matteotti e Mauro Del Giudice: l’idea che non muore”, promosso dalla Sezione Gargano della Società di Storia Patria per la Puglia e dalla Lega Navale, con il patrocinio del Comune. L’evento ha coinvolto studenti, docenti e cittadini, inserendosi nel calendario del centenario matteottiano e delle iniziative previste dalla legge 10 luglio 2023, n. 92 per la celebrazione dei luoghi della memoria.

Ospite d’onore, Elena Matteotti, nipote del deputato socialista assassinato nel 1924, ha lanciato un messaggio chiaro e attuale: «È un’idea che non solo non muore oggi ma non morirà mai… sfido mille busti a far morire un’idea». La pronuncia sottolinea come la memoria democratica sopravviva anche di fronte ai simboli controversi e alla normalizzazione di rigurgiti nostalgici.

Il professor Michele Eugenio Di Carlo ha arricchito il dibattito con una prospettiva storica, evidenziando le fratture sociali e istituzionali dell’Italia liberale e le diseguaglianze che segnarono il paese tra fine Ottocento e primo Novecento. La sua analisi ha messo in luce come la letteratura post-unitaria abbia raccontato “l’altra Italia”, contrastando la narrazione celebrativa dominante, e ha ricordato agli studenti che la memoria è conflitto di narrazioni, non esercizio rituale.

Al centro della giornata, la figura di Mauro Del Giudice, magistrato garganico protagonista del primo processo Matteotti, ostacolato e trasferito forzatamente dal regime fascista. Le sue memorie e la “Cronistoria del processo Matteotti” hanno riaffermato il valore della giustizia indipendente e della resistenza istituzionale di fronte alla pressione politica.

Il dibattito ha incluso anche riferimenti contemporanei, con l’intervento del professor Sarozzino sul ruolo di Del Giudice nel dopoguerra e sul principio di autonomia della magistratura sancito dall’articolo 104 della Costituzione, ricordando il collegamento tra storia e attualità e l’importanza della difesa dei principi democratici.

A Vieste, il messaggio emerso è chiaro: la memoria non è un monumento, ma una responsabilità. L’idea di Matteotti sopravvive nel tempo, mentre la figura di Del Giudice dimostra che la democrazia si tutela anche nei tribunali, nelle scuole e nelle comunità, luoghi dove il coraggio e la legalità continuano a fare la differenza.

LASCIA UN COMMENTO