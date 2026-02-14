RIFIUTI MANFREDONIA “Ancora rifiuti abbandonati sul nostro territorio. E’ assurdo”
La denuncia, riguarda la stradina che conduce allo Studentato Padre Cappuccini, alle spalle del Centro Commerciale Gargano, in agro di Monte Sant'Angelo.
Nel tardo pomeriggio, le Guardie Ambientali Italiane, guidate dal responsabile Alessandro Manzella, durante i consueti controlli e monitoraggi per la salvaguardia ambientale, hanno riscontrato l’ennesimo abbandono illecito di rifiuti.
Sono stati trovati rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la carreggiata. Una situazione inaccettabile che richiede un intervento urgente di rimozione, per evitare che l’area diventi un ricettacolo di altri rifiuti, trasformandosi in una vera e propria discarica a cielo aperto.
Il territorio, aggiunge Manzella, va controllato con costanza, così come devono essere monitorate altre zone sensibili. Senza controlli e interventi tempestivi, la tutela dell’ambiente perde di significato. Chiediamo attenzione, responsabilità e azioni concrete.
