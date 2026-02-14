Edizione n° 5977

BALLON D'ESSAI

SOLLECITO KNOX // Sollecito: “Video Knox-Mignini? Spettacolo su chi ha già pagato un prezzo altissimo”
14 Febbraio 2026 - ore  18:13

CALEMBOUR

CECCHINI SARAJEVO // Cecchini stranieri durante l’assedio di Sarajevo: «Sparavano sui civili e poi festeggiavano»
14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Ancora rifiuti abbandonati sul nostro territorio. E’ assurdo”

RIFIUTI MANFREDONIA “Ancora rifiuti abbandonati sul nostro territorio. E’ assurdo”

La denuncia, riguarda la stradina che conduce allo Studentato Padre Cappuccini, alle spalle del Centro Commerciale Gargano, in agro di Monte Sant'Angelo.

"Ancora rifiuti abbandonati sul nostro territorio. E' assurdo"

"Ancora rifiuti abbandonati sul nostro territorio. E' assurdo"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //
Nel tardo pomeriggio, le Guardie Ambientali Italiane, guidate dal responsabile Alessandro Manzella, durante i consueti controlli e monitoraggi per la salvaguardia ambientale, hanno riscontrato l’ennesimo abbandono illecito di rifiuti.
La denuncia, riguarda la stradina che conduce allo Studentato Padre Cappuccini, alle spalle del Centro Commerciale Gargano, in agro di Monte Sant’Angelo.
Sono stati trovati rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la carreggiata. Una situazione inaccettabile che richiede un intervento urgente di rimozione, per evitare che l’area diventi un ricettacolo di altri rifiuti, trasformandosi in una vera e propria discarica a cielo aperto.
Il territorio, aggiunge Manzella, va controllato con costanza, così come devono essere monitorate altre zone sensibili. Senza controlli e interventi tempestivi, la tutela dell’ambiente perde di significato. Chiediamo attenzione, responsabilità e azioni concrete.

1 commenti su "“Ancora rifiuti abbandonati sul nostro territorio. E’ assurdo”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO