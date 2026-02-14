Edizione n° 5977

Home // Cronaca // Assalto ai portavalori in Salento, ritrovata una seconda auto del commando

ASSALTO PORTAVALORI SALENTO Assalto ai portavalori in Salento, ritrovata una seconda auto del commando

Scoperta nel Brindisino una Jeep utilizzata per la fuga. Indagini coordinate dalla Dda di Lecce

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, uno dei due arrestati è un ex militare. A Foggia scattano le perquisizioni I NOMI

Assalto Portavalori Brindisi-Lecce - ph Leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

LECCE – Si stringe il cerchio attorno alla banda che lunedì scorso ha assaltato due portavalori lungo la strada statale 613 Brindisi-Lecce. Nelle scorse ore i carabinieri hanno rinvenuto una seconda auto utilizzata dal commando durante la fuga: si tratta di una Jeep Compass, trovata nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.

Il veicolo era parcheggiato a circa dieci chilometri dal punto in cui i banditi avevano bloccato i furgoni blindati, all’interno dei quali si trovava una cassaforte contenente circa 5,9 milioni di euro. Il ritrovamento rappresenta un ulteriore tassello nell’attività investigativa avviata subito dopo il colpo.

Le indagini, ora coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, vedono impegnati oltre ai comandi provinciali dei carabinieri di Brindisi e Lecce, anche reparti speciali dell’Arma: ai “Cacciatori di Puglia” si sono aggiunti nelle ultime ore i “Falconieri d’Aspromonte”, chiamati a supportare le ricerche dei componenti del gruppo criminale.

Restano in carcere Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 61 anni, ritenuti due membri del commando. Nei loro confronti le accuse sono pesantissime: tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, associazione di stampo mafioso, danneggiamento seguito da incendio, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, oltre a tentato omicidio aggravato dai motivi abietti, rapina aggravata, estorsione e porto e detenzione di armi da guerra, armi comuni e materiale esplodente.

Già nelle ore immediatamente successive all’assalto, i militari avevano individuato e sequestrato una prima auto utilizzata dalla banda. Il ritrovamento della seconda vettura conferma la pianificazione accurata dell’azione criminale e la complessità della rete logistica predisposta per la fuga.

Le ricerche proseguono in tutta la Puglia per identificare e catturare gli altri componenti del gruppo. Lo riporta l’Ansa.

