Edizione n° 5976

BALLON D'ESSAI

CAMILLA MONGUZZI // Il sogno di Camilla Monguzzi diventa realtà: 17 poltrone-letto donate ai genitori dei piccoli pazienti
14 Febbraio 2026 - ore  10:36

CALEMBOUR

CECCHINI SARAJEVO // Cecchini stranieri durante l’assedio di Sarajevo: «Sparavano sui civili e poi festeggiavano»
14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Bari, sequestrati 200 mila articoli di Carnevale e San Valentino non a norma

SEQUESTRI SAN VALENTINO Bari, sequestrati 200 mila articoli di Carnevale e San Valentino non a norma

Le irregolarità segnalate alla Camera di Commercio riguardano principalmente l’omessa marcatura CE

Bari, sequestrati 200 mila articoli di Carnevale e San Valentino non a norma

ph The Monopoli Times

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Bari // Cronaca //

BARI – I finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno intensificato i controlli sul territorio in occasione dei festeggiamenti di Carnevale e di San Valentino, sequestrando circa 200 mila articoli non conformi alle norme di sicurezza. L’operazione mira a tutelare la salute dei consumatori, in particolare dei bambini, potenziali utilizzatori di giocattoli, maschere e gadget acquistati in questo periodo.

I controlli sul territorio

Le attività ispettive hanno visto coinvolti il Nucleo Operativo Metropolitano Bari, le Compagnie di Altamura, Molfetta, Monopoli e le Tenenze di Bitonto, Gioia del Colle, Mola di Bari e Putignano. Complessivamente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 185 mila articoli legati al Carnevale e 15 mila prodotti dedicati a San Valentino.

La selezione dei soggetti da controllare è stata basata su approfondimenti derivanti dai normali controlli economici e da analisi di rischio mirate, concentrandosi sugli operatori più attivi nella vendita di articoli potenzialmente pericolosi o non sicuri.

Violazioni riscontrate

Le irregolarità segnalate alla Camera di Commercio riguardano principalmente l’omessa marcatura CE e il mancato rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo, rendendo i prodotti irregolari e potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori, in particolare i più piccoli.

Tutela dei consumatori e concorrenza leale

L’azione dei finanzieri rientra in un più ampio piano di contrasto all’economia illegale coordinato dal Comando Provinciale di Bari, volto a garantire la sicurezza dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici regolari possano operare in condizioni di sana concorrenza.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO