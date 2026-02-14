Bari, sequestrati 200 mila articoli di Carnevale e San Valentino non a norma

BARI – I finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno intensificato i controlli sul territorio in occasione dei festeggiamenti di Carnevale e di San Valentino, sequestrando circa 200 mila articoli non conformi alle norme di sicurezza. L’operazione mira a tutelare la salute dei consumatori, in particolare dei bambini, potenziali utilizzatori di giocattoli, maschere e gadget acquistati in questo periodo.

I controlli sul territorio

Le attività ispettive hanno visto coinvolti il Nucleo Operativo Metropolitano Bari, le Compagnie di Altamura, Molfetta, Monopoli e le Tenenze di Bitonto, Gioia del Colle, Mola di Bari e Putignano. Complessivamente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 185 mila articoli legati al Carnevale e 15 mila prodotti dedicati a San Valentino.

La selezione dei soggetti da controllare è stata basata su approfondimenti derivanti dai normali controlli economici e da analisi di rischio mirate, concentrandosi sugli operatori più attivi nella vendita di articoli potenzialmente pericolosi o non sicuri.

Violazioni riscontrate

Le irregolarità segnalate alla Camera di Commercio riguardano principalmente l’omessa marcatura CE e il mancato rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo, rendendo i prodotti irregolari e potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori, in particolare i più piccoli.

Tutela dei consumatori e concorrenza leale

L’azione dei finanzieri rientra in un più ampio piano di contrasto all’economia illegale coordinato dal Comando Provinciale di Bari, volto a garantire la sicurezza dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici regolari possano operare in condizioni di sana concorrenza.