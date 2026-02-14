Caso Gratteri, Riccardi: "Referendum: siamo alla notte della Costituzione"

Quando il voto viene associato alla mafia, qualcosa si è rotto.

Non stiamo discutendo del merito del referendum. Non stiamo parlando di chi ha ragione tra Sì e No. Stiamo parlando di una cosa più semplice e più grave: il rispetto dei cittadini. Prima le parole del Procuratore di Napoli. Poi il comunicato di venti consiglieri del CSM che invita a non “strumentalizzare”. Poi ancora la nota di Unicost che parla di “evidente interesse delle mafie” sul Sì.

Il risultato è chiaro: milioni di persone che intendono votare Sì vengono avvolte in un’ombra. Non accusate formalmente, certo. Ma insinuate. Sospettate. Collocate in una zona grigia dove il dubbio morale sostituisce il confronto politico. Questo è il punto.

In democrazia il voto è libero. Non è certificato da una patente etica rilasciata da una corporazione. Non è sottoposto a bollini di purezza. Non è una scelta che può essere messa sotto tutela preventiva evocando mafie, massonerie o “interessi opachi”. Se si ritiene che una riforma favorisca indirettamente la criminalità organizzata, lo si spiega nel merito. Con dati. Con argomenti. Con analisi tecniche. Non con suggestioni generiche che finiscono per delegittimare l’elettore.

Il comunicato dei consiglieri del CSM, pur richiamando alla misura, finisce per normalizzare un clima in cui è legittimo evocare “interessi criminali” attorno a una scelta referendaria. E la nota di Unicost compie un passo ulteriore: dichiara “evidente” l’interesse delle mafie.

Evidente per chi? In base a cosa? Con quali elementi pubblici? Quando si usa la parola mafia nel dibattito politico, non si sta facendo un’analisi neutra. Si sta incidendo sull’onore civile di chi vota. Si sta creando un clima di sospetto. Si sta trasformando un confronto democratico in una prova di moralità.

È qui che si entra nella notte della Costituzione.

Perché la Costituzione non tutela solo l’indipendenza della magistratura. Tutela anche la sovranità popolare. Tutela la libertà di voto. Tutela la pari dignità politica di chi sceglie una scheda piuttosto che un’altra.

Se ogni scelta che non piace a una parte delle istituzioni può essere avvolta nel sospetto di collusioni opache, allora il confine è superato. Non siamo più nel terreno del confronto. Siamo nel terreno della delegittimazione.

Il referendum merita un dibattito alto. Ma alto davvero. Senza etichette. Senza ombre gettate su milioni di cittadini. Senza trasformare il dissenso in indizio.

𝐂𝐡𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐨𝐬𝐬𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐭𝐨𝐠𝐚 𝐡𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞. 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚. 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞, 𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥’𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨.

𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐡𝐚 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐢 𝐯𝐨𝐭𝐢 “𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢”.

𝐇𝐚 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢.

𝐄 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐭𝐢. 𝐒𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞.

Lo riporta Angelo Riccardi sul proprio profilo Facebook.