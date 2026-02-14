Cerignola in trasferta a Cosenza per la sfida playoff

Si chiude un trio di gare in otto giorni per il Cerignola, impegnato nella 27^ giornata del girone C di Serie C sul campo del Cosenza. I gialloblù arrivano alla sfida dopo il pareggio a reti inviolate col Catania nel turno infrasettimanale, risultato che ha portato a sette partite utili consecutive e ha mantenuto l’imbattibilità dall’inizio del 2026.

La prestazione dei ragazzi di Vincenzo Maiuri ha messo in luce grinta, dedizione e spirito battagliero, con momenti di grande pericolo creati, come l’occasione più limpida neutralizzata da Dini su D’Orazio. Nonostante la trasferta ravvicinata e le condizioni fisiche non ottimali, le “cicogne” puntano a confermare compattezza e sacrificio anche contro un avversario blasonato, considerando le possibili difficoltà del manto erboso a causa del maltempo.

Il tecnico dovrà valutare lo stato di Cretella e Russo, usciti malconci dal match del “Massimino”, pronti a subentrare in caso di forfait Moreso e Spaltro. Capitan Martinelli è fuori dai convocati, quindi sarà confermato Gasbarro a guidare la difesa a tre.

Il Cosenza, con 43 punti, occupa il quarto posto in classifica con un bilancio di 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. I calabresi hanno rinforzato la rosa nel mercato invernale con innesti come Ciotti, Ba, Palmieri, Baez, Beretta, Perlingieri ed Emmausso, quest’ultimo già decisivo contro il Siracusa. Il reparto offensivo fa affidamento su Mazzocchi, miglior marcatore con sei reti, mentre la formazione opererà con il modulo 3-5-2, priva dello squalificato Dametto.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 20 dicembre 1936, con un pareggio 1-1. Il calcio d’inizio della sfida di domani allo stadio “San Vito-Marulla” è previsto per le 14.30, con la direzione affidata al sig. Dasso della sezione di Genova.

Lo riporta lanotiziaweb.it.