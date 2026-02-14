“Temetti di non essere creduta. Oggi per molte donne sarà un passo indietro notevolissimo”

FOGGIA – 14 febbraio 2026 – “Dopo un consenso iniziale gli dissi no. Più volte. Ricordo che mi spinse sul letto, ci fu una forzatura iniziale in cui lui riuscì nel suo intento contro la mia volontà, ma poi riuscii a mandarlo via. Fui stuprata”.

È il racconto che Francesca – nome di fantasia – affida all’ANSA. Una testimonianza che arriva mentre in tutta Italia si moltiplicano le proteste contro il ddl Bongiorno, che modifica l’articolo 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale.

Francesca è una professionista di circa 40 anni, oggi volontaria in diversi Centri antiviolenza della provincia di Foggia. I fatti risalgono a tre anni fa. “Avevamo partecipato a una festa di compleanno di amici. Uno di loro si offrì di riaccompagnarmi a casa. Avevamo bevuto entrambi. So solo che lui voleva un rapporto sessuale. Dopo un consenso iniziale, gli dissi no”.

Al risveglio, racconta, si accorse di avere lividi sulle braccia. Decise di non denunciare. “Temevo di non essere creduta per via del mio stato di ebbrezza. Anche se il mio ‘no’, lo ricordo bene, fu molto chiaro”.

Oggi guarda con preoccupazione alla riforma in discussione. Nel nuovo testo, spiegano le promotrici delle manifestazioni, la violenza sessuale non viene più definita come atto compiuto senza “il consenso libero e attuale” della persona, ma come atto compiuto “contro la volontà della persona”.

“Con il ddl Bongiorno – sostiene Francesca – per tantissime donne sarà molto più complicato denunciare. Sarà un passo indietro notevolissimo. Il Codice rosso aveva acceso i riflettori sulla problematica facendo aumentare le denunce. Con questa legge lo stigma per le donne sarà enorme”.

Domani parteciperà alle manifestazioni in programma in Puglia e in altre città italiane.

A esprimere perplessità è anche Daniela Gentile, avvocata e coordinatrice del Centro antiviolenza Rinascita Donna. “A prescindere dalla volontà complessiva del disegno di legge – sottolinea – l’essersi uniformati al modello tedesco, a mio parere, ha reso ancora più vaga la definizione del consenso, creando di fatto un’inversione della prova. Si fa ricadere sulla persona offesa, che già normalmente viene messa sotto torchio, la necessità di dimostrare di aver dissentito”.

“Quello che più dispiace – conclude – è che gli operatori dei Centri antiviolenza vengano come sempre poco considerati nella costruzione delle riforme”.

La testimonianza di Francesca riporta al centro del dibattito il tema del consenso e del peso della prova nei procedimenti per violenza sessuale, in un confronto che si preannuncia acceso dentro e fuori il Parlamento. Lo riporta un articolo de l’Ansa Puglia.